PSG Strasbourg'u 4 golle geçti

AA 15 Ağustos 2021 Pazar 00:31 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 00:31

Ligin ikinci haftasında Strasbourg'u ağırlayan başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Mauro Icardi, 25. dakikada Kylian Mbappe, 27. dakikada Julian Draxler ve 86. dakikada Pablo Sarabia attı.

Konuk takımın golleri ise 53. dakikada Kevin Gameiro ve 64. dakikada Ludovic Ajorque'den geldi. Strasbourg'da forma giyen Alexander Djiku, 81. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu arada PSG, yeni transferleri Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ve Lionel Messi'yi maç öncesinde düzenlediği törenle taraftarlarına tanıttı.