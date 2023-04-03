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Spor

PSG taraftarından Fransa Futbol Federasyonu'na 'oruç' tepkisi!

Paris Saint-Germain taraftarları, Fransa Futbol Federasyonunun Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasaklamasına pankartla tepki gösterdi.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 23:01 - Güncelleme:
PSG taraftarından Fransa Futbol Federasyonu'na 'oruç' tepkisi!
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Fransa Futbol Federasyonunun (FFF), Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasaklamasına, Paris Saint-Germain (PSG) taraftarları pankartla tepki gösterdi.

Fransa Ligue 1'in lideri PSG'nin, dün Olimpik Lyon'u ağırladığı maç öncesi PSG taraftar grubu Paris Ultra Kolektifi, Müslüman futbolculara yönelik bu adımı açtıkları "Bir hurma, bir bardak su, oldu FFF'nin kabusu" yazılı pankartla protesto etti.

FFF, 30 Nisan'da Federal Hakemler Komisyonuna gönderdiği yazıda, laiklik ilkesine saygı gereği Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istemiş, aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulunmuştu.

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Ligue 1 takımlarından Nantes'in Cezayir asıllı defans oyuncusu Jaouen Hadjam, maç günleri de oruç tutmaya devam ettiği gerekçesiyle teknik direktör Antoine Kombouare tarafından maç kadrosundan çıkarılmıştı.

Hadjam'ın oynamadığı maçta Nantes, Reims'e karşı kaybetmişti.

İngiltere'de de ise Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı duyurulmuştu.

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