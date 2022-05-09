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Spor

PSG üst üste 3. beraberliğini aldı

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 36. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Troyes ile 2-2 berabere kalarak üst üste 3. beraberliğini aldı.

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 00:47 - Güncelleme:
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 36. haftasında, Paris Saint-Germain (PSG) ile Troyes 2-2 berabere kaldı.

Ligue 1'de şampiyonluğu garantileyen PSG, haftaya 14. sırada başlayan Troyes'ı ağırladı.

PSG, Marquinhos'un 6 ve Neymar'ın (penaltıdan) 25. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Fakat Troyes, Ugbo'nun 30 ve Tardieu'nün (penaltıdan) 49. dakikadaki golleriyle sahadan bir puanla ayrıldı.

Ligde art arda 3. beraberliğini alan PSG, 80 puana ulaştı.

MARSİLYA 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Puan tablosunun 2. sırasındaki Olimpik Marsilya ise küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Lorient'a konuk oldu.

Dieng'in 39, Guendouzi'nin 48 ve Gerson'un 67. dakikadaki golleriyle maçı 3-0 kazanan Marsilya, puanını 68'e yükseltti.

Olimpik Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika oynadı.

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