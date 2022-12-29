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Spor

PSG, uzatmalarda güldü

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.

AA29 Aralık 2022 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
PSG, uzatmalarda güldü
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FIFA 2022 Dünya Kupası'nın ardından yeniden başlayan ligin 16. hafta mücadelesinde, lider PSG, küme düşme hattında yer alan Strasbourg'u konuk etti.

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kadroda yer almadığı PSG, 14. dakikada Marquinhos'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede Marquinhos, 51. dakikada meşin yuvarlağı bu kez kendi kalesine gönderdi ve skor 1-1'e geldi. PSG, 90+6. dakikada Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

PSG'de Neymar, iki dakika içinde gördüğü iki sarının ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. 61. dakikada rakibine sert hareketten sarı kartla cezalandırılan Neymar, bir dakika sonrasında ise Strasbourg ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakemi aldatmaya yönelik hareket gerekçesiyle ikinci kartını gördü.

Lider PSG, bu galibiyetle puanını 44'e çıkarırken, Strasbourg ise 11 puanla 19. sırada kaldı.

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