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Spor

PSG ve Juventus, N'Golo Kante için harekete geçti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen N'Golo Kante için Paris Saint-Germain ve Juventus'un devreye girdi.

22 Eylül 2022 Perşembe 18:20 - Güncelleme:
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Chelsea ile birçok kez büyük başarılara imza atan N'Golo Kante için flaş bir iddia gündeme geldi.

CBS Sporst'ta yer alan habere göre; İngiliz ekibiyle 2023 yazında sözleşmesi sona erecek olan Fransız oyuncu için Juventus ve Paris Saint Germain'in devrede olduğu belirtildi.

Chelsea ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Kante'nin geleceği belirsizliğini korurken, iki dünya devinin oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.

Ancak Chelsea'de teknik direktör değişiminin gerçekleşmesinin, oyuncunun kulüple olan bağının nasıl şekilleneceğinin bilinmediği aktarıldı.

31 yaşındaki oyuncu Chelsea'de en yüksek ücret alan oyunculardan biri ve Kante'nin yüksek talepleri sebebiyle oyuncuyla anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

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