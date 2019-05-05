PSG ve Roma, Jose Mourinho'nun peşine düştü
Fransız L'equipe gazetesinin haberine göre; Paris SG ile Roma Jose Mourinho'yu teknik direktörlüğe getirmek istiyor.
Fransız ekibi Paris Saint Germain'in Portekizli çalıştırıcı ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceği ifade edildi. İtalyan devi Roma'nın ise Jose Mourinho'ya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.
(Fotomaç)
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