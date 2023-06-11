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Spor

PSG, Wilfried Zaha'ya talip oldu

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'nin Crystal Palace'da sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

11 Haziran 2023 Pazar 17:02 - Güncelleme:
PSG, Wilfried Zaha'ya talip oldu
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Paris Saint Germian, gelecek sezon hücuma yeni takviyeler yapmak istiyor.

Daha önce Asensio ile prensipte anlaştığı söylenen Paris ekibinin yeni hedefi, Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı 30 yaşındaki Wilfried Zaha olduğu iddia edildi.

Fransız gazetesi Le Parisien'in haberine göre, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'nın bir başka serbest futbolcu Marcus Thuram ile liste başı olduğu ve kulübün Zaha'yı takımda görmek istediği kaydedildi.

Suudi Arabistan takımlarının da radarında olan Fildişi Sahilli futbolcu, Avrupa'da kalıp Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeye sıcak bakıyor. Luis Campos oyuncuyu çok uzun zamandır takip ettiği ve teklifte bulunabileceği belirtildi.

30 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Crystal Palace formasıyla 28 maçta 7 gol 3 asist yaptı.

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