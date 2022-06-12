PSG, Zinedine Zidane ile anlaşmaya vardı

Futbol danışmanlığına Luis Campos'u getirdikten sonra teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fransız ekibi Paris Saint Germain'in Zinedine Zidane'da mutlu sona yakın olduğu öne sürüldü.

İspanyol basınından Mundo Depotivo'nun haberine göre; Fransız teknik adam Zinedine Zidane, Paris Saint Germain ile yıllığı 25 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya vardı. Haberde, Mauricio Pochettino ile kısa süre içinde yolların ayrılacağı ve Arjantinli teknik adama bu konuda bilgilendirme yapıldığı ifade edildi. PSG yönetiminin Pochettino ile birkaç gün içinde yollarını ayırıp haziran ayının sonuna kadar Zinedine Zidane'ı açıklamayı planladığı belirtildi.

Zinedine Zidane, Real Madrid'de teknik direktörlük yaptığı dönemde 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak adından söz ettirmişti.