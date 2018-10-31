PSG'de Di Maria'nın sözleşmesi uzatıldı

2015-2016 sezonunun başında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'tan Paris Saint-Germain'e transfer olan Di Maria, bu süreçte 150 maçta forma giydi ve 57 gol - 58 asistle oynadı.

"TAKIM ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE DAHA FAZLA ZAFER KAZANIP, PSG'NİN BÜYÜMESİNE YARDIMCI OLACAĞIZ"

Angel Di Maria kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada Paris Saint-Germain ile sözleşme uzattığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Forma giydiğim 3 senede Paris'i çok sevdim ve burada en iyi futbolumu oynamak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Böyle bir projede yer aldığım için her geçen gün daha fazla motive oluyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte daha fazla zafer kazanıp, PSG'nin büyümesi için kulübe yardımcı olacağız. Taraftarımızın desteği bize bu konuda yardımcı oluyor. Hep birlikte daha fantastik duygular yaşayıp, sayısız zorlukların üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.