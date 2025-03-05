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Spor

PSG'de hedef Joshua Kimmich

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Joshua Kimmich'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi5 Mart 2025 Çarşamba 21:47 - Güncelleme:
PSG'de hedef Joshua Kimmich
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Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich, kulübüyle yaşadığı sözleşme anlaşmazlığının ardından transferin gözde isimlerinden biri oldu.

Arsenal'in ardından Paris Saint-Germain de Alman yıldız için harekete geçti. PSG, Joshua Kimmich'e 2029 yılına kadar sürecek önemli bir sözleşme teklif etti.

Bayern Münih ile de yeni sözleşme görüşmelerine devam eden Kimmich, PSG'den gelen bu teklife cevap vermedi ve beklemeye geçti.

30 yaşındaki futbolcunun geleceğinin önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.

  • Joshua Kimmich
  • PSG
  • Bayern München

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