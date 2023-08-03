PSG'de Luis Enrique belirsizliği

Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe bilinmezi henüz çözüme kavuşmazken, teknik direktör Luis Enrique konusunda da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"LUIS ENRIQUE ÇOK RAHATSIZ"

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; yaz döneminde takımın başına geçen Luis Enrique, Kylian Mbappe'nin takımda kalıp kalmayacağına dair yaşanan belirsizlikten oldukça rahatsız durumda.

"PSG'DEN AYRILABİLİR"

Son olarak PSG'ye yakınlığı ile bilinen Le Parisien Gazetesi'nde yer alan PSG'nin futbol direktörü Luis Campos ile yollarını ayırabileceği iddiası, Luis Enrique'nin kulüpten ayrılmayı düşünmesine sebep oldu.

Haberde, Mbappe krizinin devam etmesi ve Luis Enrique'yi kulübe getiren Luis Campos'un görevinden ayrılması halinde İspanyol teknik adamın ayrılık ihtimalinin kuvvetleneceği ifade edildi.

5 Temmuz'da PSG ile sözleşme imzalayan Luis Enrique'nin kulüp ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.