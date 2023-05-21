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Spor

PSG'de Paredes ile yollar ayrılıyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, bu yaz hareketli bir transfer dönemi yaşayacak. Kadroda köklü bir değişikliğe imza atmak isteyen Fransız ekibinin yollarını ayıracağı isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. PSG, bu sezon başında Juventus'a kiraladığı tecrübeli oyuncusu Leandro Parades'e veda etmek istiyor.

21 Mayıs 2023 Pazar 15:31 - Güncelleme:
PSG'de Paredes ile yollar ayrılıyor
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Bu yaz döneminde PSG için sular durulmayacak. İstenilen sonuçların alınamamasının yanı sıra oynanan oyununda umut vaat etmemesi sebebiyle topun ucunda Christophe Galtier olsa da yıldız isimlerde çokça eleştiriliyor. Bileti kesilen ilk oyuncu belli oldu. Arjantinli Leandro Paredes takımdan gönderilecek ilk isim olarak açıklandı.

NEYMAR, VERATTİ GİBİ İSİMLERDE TEHLİKEDE

Maaş bordrosunu düşürmek isteyen PSG'de takımdan gönderilmesi planlanan isimler yavaş yavaş açıklanıyor. Listede Neymar, Veratti, Sanches gibi oyunculara istenilen teklifler geldiği taktirde takımdan gönderilmesi planlanan ilk oyuncular gibi duruyor. Bu isimlerin yanı sıra kirada bulunan ve ülkemizde forma giyen Mauro İcardi, Draxler ve Paredes gibi oyunculara da kolaylık sağlanacağı açıklandı

40 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

2019 yılında 40 milyon euro gibi yüksek bir bedelle transfer olduğu PSG'de istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Paredes yüksek maaş alması sebebiyle de takıma sıkıntı çıkaracak gibi duruyor.

4 SEZONDA 117 MAÇ

Arjantinli orta saha 2019 yılında katıldığı Fransız ekibinde 4 sezonda 117 maça çıkıp 3 gol 10 asistlik performans sergiledi.

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