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Spor

PSG'den 100 milyon euroluk transfer hamlesi

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen PSG, Newcastle United'ın yıldızı Alexander Isak için 100 milyon euroyu gözden çıkardı.

24 Aralık 2024 Salı 14:10 - Güncelleme:
PSG'den 100 milyon euroluk transfer hamlesi
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Ara transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek isteyen PSG için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınında yer alan habere göre, PSG, Newcastle United'ın yıldızı Alexander Isak için devrede.

PSG'nin sportif direktörü Luis Campos'un asıl hedefinin Viktor Gyökeres olduğu ancak önceliğin değiştiği ve Isak'a yöneldiği belirtildi.

Gyökeres'in dışında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i de radarına alan PSG'nin Isak'ı ilk hedef olarak belirlediği ifade edildi.

PSG'nin Isak için 100 milyon euro gözden çıkarması bekleniyor.

İsveçli golcü bu sezon Newcastle formasıyla 18 maçta forma giydi. 25 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda 11 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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