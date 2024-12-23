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Spor

PSG'den Alexander Isak'a tarihi bonservis

PSG, Newcastle United'ın yıldızı Alexander Isak için 100 milyon euroluk bir bütçe ayırdı.

23 Aralık 2024 Pazartesi 19:59 - Güncelleme:
PSG'den Alexander Isak'a tarihi bonservis
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Forvete takviye yapmak isteyen PSG, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fichajes'te yer alan habere göre; PSG, Newcastle United'ın yıldızı Alexander Isak için 100 milyon euroluk bir bütçe ayırdı.

OCAKTA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Fransız devi, kış transfer döneminde İsveçli golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandıracak.

25 yaşındaki Isak'ın, Newcastle ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Bu sezon İngiliz ekibinde 18 maça çıkan yıldız oyuncu, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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