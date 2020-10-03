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Spor

PSG'den Angers'a farklı tarife

Fransa Lig 1'in 6. haftasında PSG ile Angers karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı maçta PSG 3 puanın sahibi oldu.

03 Ekim 2020 Cumartesi 00:53 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 00:53
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Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı PSG 6-1 kazanarak gövde gösterisiyle 3 puana uzandı.

Maçta gol perdesini yeni transferlerden Florenzi 7. dakikada kaydederken 36'da Neymar, Mbappe'nin asistiyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 PSG üstünlüğüyle bitti.

48'da Neymar skoru 3-0 yaparken konuk ekip Angers Traore ile 3-1'e getirdi. 57'de Draxler'in golü ile fark yeniden 3 olurken Gueye PSG'nin skoru 5-1 yapan ismi oldu. 84. dakikada ise Mbappe'nin golüyle skor 6-1 oldu ve maçın skoru ilan edilmiş oldu.

Sezona 2 yenilgi ile başlayan Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG böylelikle 12 puana yükseldi ve zirveye bir adım daha yaklaştı. Angers ise 6 maçta topladığı 9 puanla orta sıralarda kaldı.

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