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Spor

PSG'den Christophe Galtier hamlesi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in teknik direktörlük için Christophe Galtier'le görüştüğü iddia edildi.

17 Haziran 2022 Cuma 00:52 - Güncelleme:
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Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Paris Saint-Germain'de Mauricio Pochettino dönemi sona eriyor.

L'Equipe'te yer alan haberde, Mauricio Pochettino ve yardımcılarıyla yolların ayrılması için anlaşmaya varıldığı belirtilirken Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier'le görüşmelere başlandığını ifade edildi.

Haberde, Paris Saint Germain Sportif Direktörü Luis Campos'un, önceliğinin Christophe Galtier olduğu belirtildi.

Fransız basınında daha önce çıkan haberlerde, Zinedine Zidane'ın Paris Saint Germain'le görüştüğü kaydedilmişti.

Lille ile 2020/21 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu kazanan Galtier, bu sezon başında Nice ile anlaşmıştı.

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