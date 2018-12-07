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PSG'den De Jong için 75 milyon euro'luk teklif

Fransa’nın dev kulüplerinden PSG, yeni bir flaş transfere imza atıyor. PSG, Ajax’ın 21 yaşındaki yıldızı Frankie De Jong’u 75 milyon euro karşılığında kadrosuna katıyor.

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Son dönemde Avrupa futbolunda birbirinden flaş transferler yaparak dikkat çeken PSG, yeni bir hamle daha yaptı. Hollanda basınında yer alan haberde, Ajax’ta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Frankie De Jong’un PSG’de forma giyeceği belirtildi. Fransız kulübünün 75 milyon euro karşılığında genç orta sahayı kadrosuna katma konusunda mesafe kat ettiği kaydedildi.

PSG yöneticilerinin, dün Amsterdam’da Ajax kulübüyle bir görüşme yaptığı ve Ajax futbol direktörü Marc Overmars’a teklif sunduğu bildirildi. 75 milyon euroluk teklifin Overmars tarafından kabul edildiği aktarıldı. Ancak son kararın henüz verilmedi, imzalatın atılmadığı ve sadece prensipte bir anlaşmanın olduğu dile getirildi.

PSG, Mbappe’den sonra bir diğer genç yıldız Frankie De Jong transferiyle de önemli bir hamle yapması bekleniyor.  

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