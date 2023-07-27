PSG'den Hojlund transferi için dev rakam!

Fransız devi Paris Saint Germian, Atalanta'nın golcüsüne talip oldu.

Lionel Messi yollarını ayıran Kylian Mbappe'yi ise satılığa çıkaran Fransız ekibi santrfor bölgesine önemli bir isim katmak istiyor.

Fransız basınında geçen haberlere göre, Atalanta forması giyen Rasmus Hojlund PSG'nin transferdeki ilk hedefi olarak gözüküyor.

İtalyan ekibine 50 milyon euro teklifte bulunulurken, Atalanta 20 yaşındaki genç golcü için 70 milyon euro talep ediyor.

Hojlund ile Manchester United'da yakından ilgileniyor.

HOJLUND KİMDİR?

20 yaşındaki sol ayaklı golcü, Brondby altyapısından yetişmiş oradan Kopenhag'a transfer olmuştu. 2022 Ocak ayında Strum Graz'a transfer olan Hojlund geçtiğimiz yaz transfer döneminde ise Avusturya ekibinden 17 milyon euro karşılığında İtalya'nın yolunu tutmuştu.

Rasmus Hojlund Atalanta ile geride bıraktığımız sezonda 34 maçta 10 gol 4 asist kaydetti.