İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2023 Perşembe / 10 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9521
  • EURO
    29,7131
  • ALTIN
    1693.17
  • BIST100
    6809.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PSG'den Hojlund transferi için dev rakam!
Spor

PSG'den Hojlund transferi için dev rakam!

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germian, Atalanta forması giyen Danimarklı santrafor Rasmus Hojlund için 50 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

27 Temmuz 2023 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
PSG'den Hojlund transferi için dev rakam!
ABONE OL

Fransız devi Paris Saint Germian, Atalanta'nın golcüsüne talip oldu.

Lionel Messi yollarını ayıran Kylian Mbappe'yi ise satılığa çıkaran Fransız ekibi santrfor bölgesine önemli bir isim katmak istiyor.

Fransız basınında geçen haberlere göre, Atalanta forması giyen Rasmus Hojlund PSG'nin transferdeki ilk hedefi olarak gözüküyor.

İtalyan ekibine 50 milyon euro teklifte bulunulurken, Atalanta 20 yaşındaki genç golcü için 70 milyon euro talep ediyor.

Hojlund ile Manchester United'da yakından ilgileniyor.

HOJLUND KİMDİR?

20 yaşındaki sol ayaklı golcü, Brondby altyapısından yetişmiş oradan Kopenhag'a transfer olmuştu. 2022 Ocak ayında Strum Graz'a transfer olan Hojlund geçtiğimiz yaz transfer döneminde ise Avusturya ekibinden 17 milyon euro karşılığında İtalya'nın yolunu tutmuştu.

Rasmus Hojlund Atalanta ile geride bıraktığımız sezonda 34 maçta 10 gol 4 asist kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.