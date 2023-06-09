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Spor

PSG'den İlkay Gündoğan hamlesi

Fransız ekibi Paris Saint Germain, Manchester City ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız isim İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor.

9 Haziran 2023 Cuma 00:43 - Güncelleme:
PSG'den İlkay Gündoğan hamlesi
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Lionel Messi ve Sergio Ramos ile yollarını ayıran Paris Saint-Germain, taraftarlarını heyecanlandıracak yeni transferlerin peşine düştü.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransız ekibinin, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek İlkay Gündoğan ile ilgilendiği belirtildi. PSG'nin ayrıca deneyimli orta saha oyuncusunun transferini önceliklerden biri olarak belirlediği vurgulandı.

Öte yandan Manchester City'nin de sözleşmesini uzatmak istediği 32 yaşındaki futbolcunun Barcelona'nın da transfer hedeflerinden biri olduğu hatırlatıldı.

Başarılı oyuncunun, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin ardından kararını vermesinin beklendiği vurgulandı.

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