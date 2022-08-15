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Spor

PSG'den Kylian Mbappe ve Neymar için çözüm

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de yönetimin araları bozuk olan Kylian Mbappe ve Neymar için görüşme ayarlayacağı iddia edildi.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 18:56 - Güncelleme:
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Paris Saint Germain'de araları bozuk olan yıldız oyuncular Kylian Mbappe ve Neymar için çözüm aranıyor.

5-2 kazanılan Montpellier maçının ardından Neymar'ın, Kylian Mbappe'nin takımın birinci penaltıcısı olmasından duyduğu rahatsızlığı Instagram hesabından yaptığı iki beğeni ile göstermesi ile birlikte kulüp oyuncular arasında bir çözüm arayışına gitti. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Fransız basınında Kylian Mbappe'nin, Neymar'ın takımdan ayrılmasını istediği de öne sürülmüştü.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre; PSG yönetimi önümüzdeki günlerde Neymar ve Mbappe arasında bir görüşme ayarlayacak ve tüm sorunların çözülmesini hedefleyecek ve bu görüşme futbol direktörü Luis Campos ile teknik direktör Christophe Galtier de katılacak.

Paris Saint Germain 2018 yılında rekor bonservisle kadrosuna kattığı Neymar, bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 5 gol, 3 asist kaydederken, sezon başında kulüp ile sözleşmesini yenileyen Kylian Mbappe, bu sezon çıktığı ilk resmi maç olan Montpellier maçında ağları sarsmayı bilmişti.

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