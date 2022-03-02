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Spor

PSG'den Kylian Mbappe'ye 100 milyon euroluk sadakat bonusu

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için çalışmalarına devam ediyor. PSG'nin Kylian Mbappe'ye takımda kalması halinde 100 milyon euroluk sadakat bonusu teklif ettiği iddia edildi.

Star Gazetesi2 Mart 2022 Çarşamba 00:27 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 00:27
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Fransız devi Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe için gözünü kararttı. PSG, Kylian Mbappe'nin takımda kalması için her geçen gün yeni bir teklifte bulunuyor.

Fransız basınından Le Parisien'in haberine göre; PSG'nin Mbappe'ye yaptığı 2 yıllık yeni sözleşme teklifinde yılda net 50 milyon euro maaş ve takımda kalması halinde ise 100 milyon euroluk sadakat bonusu yer alıyor.

Mbappe'nin bu çılgın teklife cevabının ne olacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

23 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon PSG formasıyla 34 resmi maçta 24 gol ve 17 asistle takımına katkıda bulundu.

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