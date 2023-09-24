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Spor

PSG'den Marsilya'ya farklı tarife

Ligue 1'in 6. haftasında PSG, sahasında Marsilya'yı 4-0 mağlup ederek sezonun üçüncü galibiyetini aldı.

24 Eylül 2023 Pazar 23:55 - Güncelleme:
PSG'den Marsilya'ya farklı tarife
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Fransa Ligue 1 6. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain, sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi.

Parc de Princes'teki maçı Paris Saint-Germain 4-0'lık skorla kazandı.

Maçın henüz 8. dakikasında Hakimi'nin golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 37'de Kolo Muani ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İKinci yarıya da golle başlayan PSG, 47'de Goncalo Ramos'la farkı üçe çıkardı. 89'da bir kez daha sahneye çıkan Ramos attığı golle maçın skorunu 4-0 olarak ilan etti. Özellikle ikinci yarıda Marsilya'ya neredeyse top göstermeyen PSG böylelikle üç puanı hanesine yazdmırş oldu.

PSG bu galibiyetle 11 puana yükselerek sezonun üçüncü galibiyetini elde etti. Bir türlü kadro istikrarı yakalayamayn ve yönetim kanadında da problemler yaşayan Marsilya 9 puanda kaldı.

PSG bir sonraki hafta Clermont'a giderken Marsilya ise Monaco'ya konuk olacak.

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