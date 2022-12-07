İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2022 Çarşamba / 14 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6429
  • EURO
    19,488
  • ALTIN
    1061.67
  • BIST100
    4997.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PSG'den Ronaldo transferi açıklaması: Kadromuzda Messi, Neymar ve Mbappe varken...
Spor

PSG'den Ronaldo transferi açıklaması: Kadromuzda Messi, Neymar ve Mbappe varken...

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, şu an boşta olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun transferiyle ilgilenmediklerini çarpıcı sözlerle açıkladı.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
PSG'den Ronaldo transferi açıklaması: Kadromuzda Messi, Neymar ve Mbappe varken...
ABONE OL

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) başkanı Nasser Al-Khelaifi, İngiliz oyuncu Jude Bellingham'ı transfer etmek istediklerini söyledi.

İngiltere basınına konuşan Başkan Al-Khelaifi, Borussia Dortmund'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İngiltere formasıyla 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çok başarılı bir performans sergilediğini ve bu durumdan etkilendiğini dile getirdi.

Bellingham'ın transfer hedeflerinde olduğunu vurgulayan Katarlı Al-Khelaifi, "Onu herkes istiyor, bunu saklayacak değilim. Bir kulübü var ve buna saygı duyuyoruz. Onu kadromuza katmak için öncelikle Borussia Dortmund'la görüşeceğiz. Dürüst olmak gerekirse, İngiltere ona sahip olduğu için çok şanslı. Turnuvanın en iyi oyuncularından biri. İlk Dünya Kupası'nı harika geçiriyor. Sakin, rahat ve kendine güveniyor. Müthiş bir performans." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından şu an boşta olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgilenmediklerini de belirten Al-Khelaifi, "Kadromuzda Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi üç harika oyuncu var. Ronaldo'nun transferi çok zor. Ona kariyerinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.