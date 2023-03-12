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Spor

PSG'den son dakika galibiyeti

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 27. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Brest'i 2-1 mağlup etti.

12 Mart 2023 Pazar 01:02 - Güncelleme:
PSG'den son dakika galibiyeti
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Ligue 1'in 27. haftasında PSG, deplasmanda Brest'e konuk oldu.

Stade Francis-Le Ble'de oynanan karşılaşmayı PSG son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Maçın 37. dakikasında Soler'in golüyle öne geçen PSG, 43'te Honorat'ın attığı golle ilk yarıyı 1-1 tamamladı. İkinci yarıda gol için yüklenen PSG, aradığı golü 90. dakikada buldu. Lionel Messi'nin asistinde Kylian Mbappe golünü atarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Kylian Mbappe attığı bu golle Ligue 1 tarihinde PSG'nin 3000. golünü kaydederken Lionel Messi yaptığı asistle kulüp kariyerindeki 300. asistini üretmiş oldu.

Lider PSG aldığı bu galibiyetle üst üste 4. maçını kazanarak puanını 66'ya yükseltti. Brest ise 23 puanda kaldı.

PSG önümüzdeki hafta Rennes'i konuk ederken Brest ise Troyes'a konuk olacak.

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