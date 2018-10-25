PSG'den Toni Kross sürprizi
Paris Saint-Germain teknik direktörü Thomas Tuchel, Real Madrid'in Alman yıldızını istiyor.
Fransız devi Paris Saint-Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel, Real Madridli vatandaşı Toni Kroos'u istiyor.
İspanyol basınında yer alan habere göre 45 yaşındaki teknik direktör, Fransız ekibin yöneticilerine verdiği talimatta Kroos'un alınmasını talep etti.
Kroos, 2014 yılında Bayern Münih'ten Real Madrid'e 25 milyon euro bedelle transfer olmuştu.
29 yaşındaki Alman yıldız Real Madrid forması ile çıktığı 201 karşılaşmada 12 gol 54 asistlik performansa imza attı.
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