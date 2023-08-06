PSG'den Veratti için akılalmaz bonservis isteği

Suudi Arabistan'a birçok yıldız isim transfer olurken Al Hilal'in ilgilendiği Marco Verratti'ye kapılar kapandı.

Relevo'nun haberine göre; Paris Saint-Germain, Marco Verratti'yi kadrosuna katmak isteyen Al Hilal'den 70-80 milyon euro bonservis istiyor.

Haberde İtalyan yıldızın, Suudi Arabistan ekibiyle 3 yıllığına anlaşsa da transferin şimdilik zor göründüğü belirtildi.

Ayrıca Paris Saint-Germain Başkanı'nın da Verratti'nin takımda kalmasını istediği ifade edildi.

Jorge Jesus'un teknik Direktörlüğünü yaptığı Al Hilal daha önce Kalidou Koulibaly, Ruben Neves ve Milinkovic Savic gibi yıldızları transfer etti.