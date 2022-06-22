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Spor

PSG'den Zinedine Zidane açıklaması

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-German'de başkan Nasser Al Khelaifi, teknik direktörlük için Zinedine Zidane ile görüşmediklerini açıkladı.

22 Haziran 2022 Çarşamba 00:51 - Güncelleme:
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Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Paris Saint-Germain'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Fransız devi için bir numaralı aday Zinedine Zidane gösterilse de başkan Nasser Al Khelaifi başka adaylarının olduğunu açıkladı.

İspanya basınından Marca'ya konuşan Al Khelaifi, "Zidane'ı oyuncuyken de teknik direktörken de çok beğeniyorum. Onu çok seviyorum ama onunla konuşmadık. Basında sürekli haber çıkıyor ama onunla konuşmadık." dedi.

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmayıp PSG'de kalması hakkında konuşan başkan, "Real Madrid 170 ve 180 milyon Euro teklif etti. Bu da demek oluyor ki Madrid'in teklifi bizden daha iyiydi. Kylian'ın ne istediğini biliyorum. O çok ciddi ve profesyonel, oynamak ve kazanmak istiyor. Parayı önemsemiyor." diye konuştu.

  • Nasser Al Khelaifi
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