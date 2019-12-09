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PSG-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

PSG-Galatasaray maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı ile 11 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
 
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Parc des Princes Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını, Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.
 
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.
 
(AA)
 

Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü sahiplerinden Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın 24 Portre´de

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