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Spor

PSG'li 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Paris Saint-Germain'de forma giyen 3 futbolcunun yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.

AA02 Eylül 2020 Çarşamba 16:35 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 16:41
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 3 futbolcu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi.

Fransa'nın L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre; PSG'de koronavirüs testi pozitif çıkan 3 oyuncunun Neymar, Di Maria ve Parades olduğu iddia edildi.

Futbolcular ve teknik ekibe yapılan Kovid-19 testlerinin gelecek günlerde devam edeceği kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile karşılaşan PSG'nin, Ligue 1'de Lens ile 29 Ağustos'ta oynayacağı ilk hafta maçı yeni sezona hazırlanabilmesi için 10 Eylül'e ertelenmişti.

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