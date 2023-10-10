Galatasaray'da Mauro Icardi fırtınası sürüyor. 2023 yılı içerisinde ulaştığı performans düzeyiyle Avrupa futboluna damga vuran Mauro Icardi, Manchester United deplasmanındaki galibiyet golü sonrası Antalyaspor karşısında da 1 gol, 1 asist ile yıldızlaşmıştı.

ICARDI BÜYÜLÜYOR

Galatasaray taraftarları arasındaki Icardi aşkı her geçen gün daha da büyürken, Arjantinli yıldız da transferde önceliği kendisine vermeyen kulüpleri pişman etmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılı kulübün, PSG'den bonservisini 10 milyon Euro'ya aldığı 30 yaşındaki Icardi, bu sezon daha tam anlamıyla fiziksel formunu bulmamış olmasına rağmen 14 maçta tam 12 kez fileleri havalandırmayı başardı. Üstelik yıldız futbolcu bu golleri sadece Süper Lig'de değil, Şampiyonlar Ligi'nde ve elemelerde de attı. Tecrübeli futbolcunun özellikle Old Trafford'da Manchester United'a attığı galibiyet golü ise dünya çapında ses getirdi.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Mauro Icardi'nin bu müthiş performansı, en çok da eski kulübü PSG'yi pişman etmiş durumda. Çünkü Fransız devi, Güney Amerikalı golcünün boşluğunu doldurmak için 2 büyük transfer yaptı. 22 yaşındaki Gonçalo Ramos'u 65 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle Benfica'dan kiralayan PSG, 24 yaşındaki Kolo Muani için de Frankfurt'a tam 80 milyon Euro ödedi. Yani 2 golcü için 145 milyon Euro harcayan Fransız devi, bunun karşılığını ise henüz alabilmiş değil.

SAĞ BEK KADAR OLAMADILAR

65 milyon Euro'luk Ramos, şu ana kadar 9 maçta 2 gol atabildi. 80 milyon Euro'luk Muani'nin ise 6 maçta 2 golü bulunuyor. Takımın en skorer ismi, bu sezon itibarıyla yeniden sol kanada geçen Mbappe 9 maçta 8 gol kaydetti. Asıl ilginç olan ise dünya yıldızı Mbappe'nin ardından PSG'nin en skorer isminin, 3 kez fileleri havalandıran sağ bek Hakimi olması. Takımın 2 yeni santrforu, skor tablosunda Hakimi'yi takip ediyor.

TARAFTAR DA AYNI GÖRÜŞTE

Fransız futbol otoritelerine göre Galatasaray'da ikinci baharını yaşayan Icardi sezona PSG'de başlamış olsaydı, Mbappe ile çok iyi bir uyum yakalayabilirdi. Fransa Ligi'nde 8 hafta itibarıyla Monaco ve Nice'in arkasında kalan, 15 puanlı Brestois'in önünde averajla yer alan PSG'nin taraftarları da zaman zaman sosyal medya hesaplarında Icardi'nin satılmasının yanlış bir tercih olduğunu dile getiriyor.