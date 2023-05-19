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Spor

PSG'nin Kim Min Jae ısrarı sürüyor

Ligue 1 ekiplerinden PSG, Napoli'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'nin peşini bırakmıyor. Birçok Avrupa kulübünün radarında olan yıldız oyuncunun talipleri artıyor.

19 Mayıs 2023 Cuma 16:05 - Güncelleme:
PSG'nin Kim Min Jae ısrarı sürüyor
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Napoli'nin Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae, Avrupa'nın önemli ekiplerini peşinden koşturuyor.

İtalyan basını, daha önce başarılı oyuncu için Manchester United ile anlaşma sağladığı yönünde haberler öne sürmüştü. Bu kez Fransa'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

CAMPOS TEMSİLCİSİYLE TEMASTA

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Kim Min Jae ile ilgilenen Paris Saint- Germain'in bu transferden vazgeçmediği aktarıldı. Fransız kulübünün, transferde Manchester United'ın önüne geçebileceği belirtildi. Kulüpte sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos'un Kim'in temsilcisiyle temasta olduğu kaydedildi.

İTALYA'DAKİ PERFORMANSI

Sözleşmesinde yaz aylarında belli bir süre serbest kalma opsiyonu yer aldığı öne sürülen Kim Min Jae, bu sezon Napoli'nin kazandığı

şampiyonluğun mimarlarından biri oldu. 26 yaşındaki savunma oyuncusu Fenerbahçe'den transfer olduğu Napoli'de çıktığı 42 maçta 2 gol attı ve 2 asist yapti.

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