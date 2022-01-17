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Spor

PSG'nin önceliği Erling Haaland

Paris Saint-Germain'in, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe'nin ardından Erling Haaland'ı transfer önceliği olarak belirlediği ifade edildi.

17 Ocak 2022 Pazartesi 15:09 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 15:09
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Paris Saint-Germain, yaz transfer dönemi için ana hedefini belirledi; Erling Haaland.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; PSG'de Kylian Mbappe'nin ayrılığına artık kesin gözle bakılırken, Fransız devinin Mbappe'nin yerine birinci öncelik olarak Haaland'ı koyduğu aktarıldı.

Haaland'ın yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan çıkış maddesinin 75 milyon euro olacağı vurgulanırken, oyuncunun maaşı, babası ve menajeri Mino Riola'nın ödenecek toplam ücretin 300-350 milyon euro'yu bulacağı kaydedildi.

Basında yer alan haberde, son dönemde finansal fair-play konusunda sıkıntı çekmesine rağmen PSG'nin, Norveçli golcünün transferi için Avrupa'nın dev ekipleriyle transfer yarışına hazır olduğu belirtildi.

21 yaşındaki Haaland'ın adı PSG dışında; Manchester United, Manchester City, Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih gibi ekiplerle anılıyor.

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