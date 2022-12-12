PSG'nin stoper harekatı zora girdi! Kim-Min Jae...

Napoli formasl giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Fransız basınında yer alan habere göre; Milan Skriniar transferinde aşama kaydedemeyen PSG'nin hedefindeki isim Kim Min-Jae.

PSG Sportif Direktörü Luis Campos, başarılı oyuncu için kısa süre içinde Napoli yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Güney Koreli oyuncunun Napoli'de 45 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğundan dolayı Fransız ekibinin işinin kolay olmadığı belirtildi.

SPALETTl'DEN AÇIKLAMA

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spaletti daha önce yaptığı açıklamada, "Kim Min-Jae'nin Napoli'den ayrılacağını düşünmüyorum. Bizimle kendini çok rahat hissediyor. Performansı ve sakinliğiyle tarzımıza çok uygun." ifadelerini kullandı.

DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Fenerbahçe'den, Napoli'ye 18.5 milyon Euro'ya transfer olan 26 yaşındaki

futbolcu İtalyan ekibinde 20 maçta sahaya çıkarken 2 kez fileleri havalandırdı.

Napoli ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Kim Min Jae'nin güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.