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Spor

PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier hapis cezası alabilir

PSG teknik direktörü Christophe Galtier Müslüman ve siyahi oyunculara hakaret ettiği için başlatılan soruşturma sonucunda hapis cezası alabilir.

19 Nisan 2023 Çarşamba 18:43 - Güncelleme:
PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier hapis cezası alabilir
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Paris Saint-Germain Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, hapis cezası alabilir.

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Galtier'in, Nice döneminde Müslüman futbolculara hakaret ettiğinin iddia edilmesinin ardından Nice savcılığı harekete geçti.

Cuma günü ön soruşturma başlatan savcılık, Nice Kulübü'nün ofisinde aramalarda bulundu. Müfettişler, kulübün başkanı Jean-Pierre Rivera ile görüştü. Kısa süre içerisinde kulüpteki diğer yöneticiler de savcılığa ifade verecek.

Galtier'in hakkındaki iddiaların ispatlanması durumunda ise Fransız teknik adamın 3 yıla kadar hapis cezası ile birlikte 45 bin euro para cezası alabileceği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Christophe Galtier'in geçtiğimiz yıl Nice'te çalıştığı dönemde, eski futbol direktörü Julien Fournier'e yolladığı iddia edilen bir e-mail tüm Fransa kamuoyunun ve spor dünyasının gündemine oturmuştu.

Galtier'in Julien Fournier'e yolladığı e-mail'de "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı Cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı" şeklinde ırkçı söylemlerde bulunduğu öne sürülmüştü.

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