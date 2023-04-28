PSG'nin yeni hedefi Arda Güler

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

PSG'NİN EN BÜYÜK HEDEFLERİNDEN

Tuttomercato'da yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun, Paris Saint-Germain'in bu yaz en büyük hedeflerinden biri olduğu aktarıldı.

PSG TEMASLARA BAŞLADI

Fransız ekibinin, genç yıldızın transferi için şimdiden temaslara başladığı öne sürüldü.

EN FAZLA BİLİNEN İSİMLERDEN

Arda'nın yeteneği ile uluslararası alanda en fazla bilenen "Wonderkid"lerden biri olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ KONUMDA

Arda Güler'in, genç yaşına rağmen Fenerbahçe gibi baskının çok fazla olduğu bir takımda önemli bir konumda olduğu belirtildi.

43 MAÇTA SAHAYA ÇIKTI

Milli futbolcunun, bu sezon 27 maçta 6 gol, 4 asistlik bir performansla oynadığı hatırlatıldı. Ayrıca Arda'nın şimdiye kadar toplamda 43 resmi maçta Fenerbahçe formasını sırtına geçirdiği vurgulandı.

ARDA'NIN ÖZELLİKLERİ

Arda'nın özelliklerine de değinilirken, genç ismin mükemmel bir tekniğe sahip olduğu aktarıldı. Genç futbolcunun; oyun kurucu, kanat ve ikinci forvet olarak görev alabildiği ifade edildi.

TALİPLERİ ÇOK

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Arda Güler'in adı; Bayern Münih, Borussia Dortmund, Newcastle United, Ajax, Barcelona gibi ekiplerle de anılıyor.