PSG'nin yeni teknik direktör adayı Steven Gerrard

Ligue 1'de son şampiyon PSG, son olarak Lille'i Lionel Messi'nin uzatmadaki frikik golüyle 4-3 yenmişti.
PSG yönetiminin, Christophe Galtier'in yerine hoca aradığı iddia ediliyor.
Scottish Daily Express'in haberine göre; Galtier'in zor günler geçirdiği PSG'de teknik direktör adayları arasına Steven Gerrard girdi.
Ekim ayında Aston Villa'daki görevinden alınan Gerrard, daha öncesinde İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı çalıştırmıştı.
42 yaşındaki teknik adam, tek kupasını Glasgow Rangers'ın başında İskoçya Premiership'i kazanarak aldı.
Rangers'ta 192 maça çıkan Gerrard, 2.15 puan ortalaması tutturdu. Aston Villa kariyeri istediği gibi gitmeyen Gerrard 40 maç sonunda sadece 1.18 puan ortalaması tutturabildi.