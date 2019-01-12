İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4741
  • 6,2804
  • 226.67
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

PSG'nin yıldızı Eric Choupo-Moting, Beşiktaş'ın gündemine girdi

Beşiktaş'ın, Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de fazla forma şansı bulamayan Eric Choupo-Moting ile ilgilendiği öne sürüldü.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Söz konusu iddiayı, Fransız basınının prestijli organlarından France Football gündeme taşıdı.

2018 yazında PSG'ye imza atan 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, sezonun ilk yarısında 8 lig maçında sadece 257 dakika şans bulurken, 1 go l attı. Choupo-Moting, kanat ve forvet pozisyonlarında oynuyor.

(Sabah)

Çin’in uzay aracı, Ay´ın karanlık yüzünden yeni görüntü gönderdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Afrika kana bulandı

Afrika kana bulandı

İki terörist etkisiz hale getirildi

İki terörist etkisiz hale getirildi

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

'Müthiş bir potansiyel var Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde'

'Müthiş bir potansiyel var Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde'

Florya'da tren kazası: Yaralılar var

Florya'da tren kazası: Yaralılar var

Milli İstihdam Seferberliği 2018’de başarı ile sonuçlandı

Milli İstihdam Seferberliği 2018’de başarı ile sonuçlandı

Mayın patlatma tankları sınıra gönderiliyor

Mayın patlatma tankları sınıra gönderiliyor

Dolandırılan şehit ailesini sevince boğan haber

Dolandırılan şehit ailesini sevince boğan haber
 

POPÜLER HABERLER

Aç kurtların yediği kangaldan geriye sadece başı kaldı

Aç kurtların yediği kangaldan geriye sadece başı kaldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA