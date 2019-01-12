PSG'nin yıldızı Eric Choupo-Moting, Beşiktaş'ın gündemine girdi
Beşiktaş'ın, Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de fazla forma şansı bulamayan Eric Choupo-Moting ile ilgilendiği öne sürüldü.
Söz konusu iddiayı, Fransız basınının prestijli organlarından France Football gündeme taşıdı.
2018 yazında PSG'ye imza atan 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, sezonun ilk yarısında 8 lig maçında sadece 257 dakika şans bulurken, 1 go l attı. Choupo-Moting, kanat ve forvet pozisyonlarında oynuyor.
(Sabah)
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