İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2024 Perşembe / 15 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PSG'den 18'lik transfer Gabriel Moscardo
Spor

PSG'den 18'lik transfer Gabriel Moscardo

Fransız ekibi PSG, Brezilya'nın Corinthians takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Moscardo'yu renklerine bağladı.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 16:42 - Güncelleme:
PSG'den 18'lik transfer Gabriel Moscardo
ABONE OL

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Brezilya'nın Corinthians takımından Gabriel Moscardo'yu kadrosuna kattı.

PSG Kulübü, 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Moscardo'nun sezon sonuna kadar kiralık olarak Corinthians forması giymeye devam edeceği belirtildi.

Fransa basınında, PSG'nin bu transfer için bonuslarla 22 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Moscardo, altyapısından yetiştiği Corinthians'ın A takımında 25 kez görev yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.