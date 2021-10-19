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Spor

PSG'ye Neymar'dan kötü haber geldi

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar geçirdiği sakatlık nedeniyle Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyemeyecek. PSG, Leipzig'i evinde ağırlayacak.

19 Ekim 2021 Salı 07:30 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 07:30
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Almanya temsilcisi Leipzig ile oynanacak karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Brezilya Milli Takımı'ndan dönen Neymar'ın uyluk iç adalesinde ağrıları olduğu ve takıma dönmeden önce birkaç gün tedavisine devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, Neymar'ın Leipzig maçında forma giyemeyeceği kaydedildi.

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