İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2025 Cuma / 6 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0118
  • EURO
    41,8198
  • ALTIN
    3779.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PSG'ye şampiyonluk için 1 puan yetiyor
Spor

PSG'ye şampiyonluk için 1 puan yetiyor

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında lider PSG, yarın kümede kalma mücadelesi veren Angers'yi konuk edecek. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 1 puan dahi alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

AA4 Nisan 2025 Cuma 10:46 - Güncelleme:
PSG'ye şampiyonluk için 1 puan yetiyor
ABONE OL

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) yarın Angers'yi ağırlayacak Paris Saint-Germain (PSG), bir puan alması halinde bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligue 1'in 28. haftasında lider PSG, kümede kalma mücadelesi veren 14. sıradaki Angers'yi TSİ 18.00'de Parc des Princes'te ağırlayacak.

Bu sezon sergilediği performansla beğeni toplayan İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin öğrencileri, ligde 71 puanla namağlup devam eden sezonu erken şampiyonlukla taçlandırmak için sahaya çıkacak.

En yakın takipçisi Monaco'nun 21 puan önünde bulunan PSG'ye üst üste 4 olmak üzere 13. şampiyonluk için bir puan yetecek.

PSG, Angers'ye yenilirse Monaco'nun puan kaybetmesi durumunda da şampiyonluğu garantileyecek. Brest-Monaco karşılaşması ise yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

Sezona Fransa Süper Kupa zaferiyle başlayan ve ligde şampiyonluğa bir adım uzaklıkta bulunan Paris ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Fransa Kupası'nda ise final oynayacak.

  • lig 1
  • angers

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.