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Spor

PSG'ye transfer olmak isteyen Kolo Muani idmana çıkmadı!

Bundelisga takımlarından Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Randal Kolo Muani, Fransız devi Paris Saint Germian'a transfer olmak istediği için Alman ekibiyle idmana çıkmadı.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 16:20 - Güncelleme:
PSG'ye transfer olmak isteyen Kolo Muani idmana çıkmadı!
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Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta Randal Kolo Muani krizi yaşanıyor....

Fransız yıldız ülkesinin takımlarından Paris Saint Germian'a transfer olmayı istediği için Alman ekibinin idmanına katılmadı.

PSG ile anlaşan 24 yaşındaki golcü transferin tamamlanması için ailesi ile birlikte Paris'te olduğu söyleniyor.

Paris Saint Germian'in 80 milyon euroluk teklifine sıcak bakmayan Frankfurt, 80+20 milyon euro ve Hugo Ekitike karşılığında bu transfere onay verebileceği konuşuluyor.

Geçtiğimiz sezon 46 maçta 23 gol 17 asist kaydeden Randal Kolo Muani, bu sezon için şu ana kadar çıktığı 4 maçta 3 gol kaydetti.

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