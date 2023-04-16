İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2023 Pazar / 26 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

PSV Eindhoven, 3 puanı 3 golle aldı

Hollanda Eredivisie'nin 29. haftasında PSV Eindhoven, Volendam deplasmanına konuk oldu. PSV rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

16 Nisan 2023 Pazar 17:34 - Güncelleme:
PSV Eindhoven, 3 puanı 3 golle aldı
ABONE OL

Hollanda Eredivisie'nin 29. haftasında PSV Eindhoven, Volendam deplasmanına konuk oldu. Kras Stadion'daki mücadeleyi PSV 3-2'lik skorla kazandı.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Luuk de Jong ile 40 ve 58. dakikalarda Guus Til attı. Volendam'ın golleri ise 55. dakikada Xavier Mbuyamba ve 61. dakikada Daryl Van Mieghem'den geldi.

Bu sonucun ardından PSV Eindhoven, 62 puana yükseldi. Volendam 27 puanda kaldı.

PSV, gelecek hafta sahasında Ajax'ı ağırlayacak. Volendam da Camburr ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda ekibi PSV Eindhoven bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 62 puanla 2. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.