PSV Eindhoven, 3 puanı 3 golle aldı

Hollanda Eredivisie'nin 29. haftasında PSV Eindhoven, Volendam deplasmanına konuk oldu. Kras Stadion'daki mücadeleyi PSV 3-2'lik skorla kazandı.

PSV'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Luuk de Jong ile 40 ve 58. dakikalarda Guus Til attı. Volendam'ın golleri ise 55. dakikada Xavier Mbuyamba ve 61. dakikada Daryl Van Mieghem'den geldi.

Bu sonucun ardından PSV Eindhoven, 62 puana yükseldi. Volendam 27 puanda kaldı.

PSV, gelecek hafta sahasında Ajax'ı ağırlayacak. Volendam da Camburr ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda ekibi PSV Eindhoven bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 19 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 62 puanla 2. sırada yer alıyor.