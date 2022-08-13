İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2022 Cumartesi / 16 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9331
  • EURO
    18,4099
  • ALTIN
    1039.38
  • BIST100
    2864.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • PSV Eindhoven, Go Ahead Eagles'i farklı yendi
Spor

PSV Eindhoven, Go Ahead Eagles'i farklı yendi

PSV Eindhoven, Hollanda Eredivisie'nin ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Go Ahead Eagles'ı 5-2 mağlup etti.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 22:21 - Güncelleme:
ABONE OL

Eredivisie'nin ikinci haftasında Rene Hake'nin çalıştırdığı Go Ahead Eagles ile Ruud van Nistelrooy'un ekibi PSV Eindhoven kozlarını paylaştı.

De Adelaarshorst'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip PSV 5-2 kazanırken goller; 3. dakikada Luuk de Jong, 45+3 ve 76. dakikalarda Xavi Simons, 45+10'da Armando Obispo ve 89. dakikada Joey Veerman'ın ayağından geldi. Ev sahibi Go Ahead Eagles'ta ise 14. dakikada Isac Lidberg ve 80. dakikada Oliver Edvardsen'in attığı goller mağlubiyete engel olamazken, 32. dakikada Mats Deijl kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla beraber PSV sezona 2'de 2 ile başlarken Go Ahead Eagles iki maçın sonunda puanla tanışamamış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında PSV Eindhoven, Excelsior deplasmanına çıkarken Go Ahead Eagles, Groningen'e konuk olacak.

  • PSV Eindhoven
  • Go Ahead Eagles
  • Eredivisie

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.