6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
  PSV, Eredivisie'de üst üste üçüncü kez şampiyon
PSV, Eredivisie'de üst üste üçüncü kez şampiyon

PSV, Hollanda Eredivisie'de Feyenoord'un FC Volendam deplasmanında puan bırakmasıyla beraber ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan etti.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 17:49
Hollanda Eredivisie'de PSV, 2025-2026 sezonunda şampiyonluğunu resmen ilan etti. Feyenoord'un FC Volendam deplasmanında puan kaybetmesiyle birlikte Eindhoven temsilcisi bitime haftalar kala mutlu sona ulaştı.

PSV, bir gün önce Utrecht karşısında aldığı 4-3'lük galibiyetle şampiyonluğu büyük ölçüde garantilemişti. Averajda rakibine büyük üstünlük kuran kırmızı-beyazlılar (+42), Feyenoord'un (+21) puan kaybıyla birlikte matematiksel olarak da zirveyi garantiledi.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Teknik direktör Peter Bosz yönetimindeki PSV, kulüp tarihindeki 27. lig şampiyonluğunu elde etti. Eindhoven ekibi ayrıca 2007'den sonra ilk kez ve tarihindeki üçüncü kez üst üste üç sezon şampiyon olma başarısı gösterdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ

Bu sonuçla birlikte PSV, gelecek sezon UEFA Champions League lig aşamasına üst üste dördüncü kez katılma hakkı kazandı.

KUPA TÖRENİ 7 NİSAN'DA

Şampiyonluk kutlamalarının resmi bölümü 7 Nisan'da Eindhoven'da gerçekleştirilecek. PSV, taraftarı önünde kupasına kavuşacak.

TEK ÜZÜNTÜ SCHOUTEN

Şampiyonluk sevincine rağmen Jerdy Schouten'dan gelen kötü haber moralleri bozdu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı ve yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'nı da kaçıracağı öğrenildi.

  • eredivisie
  • şampiyonluk

