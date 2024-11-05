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Spor

PSV ilk galibiyetini 4 golle aldı

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında evinde Girona'yı konuk eden PSV, sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

5 Kasım 2024 Salı 23:22 - Güncelleme:
PSV ilk galibiyetini 4 golle aldı
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Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında PSV, sahasında Girona ile karşılaştı. Philips Stadyumu'nda oynanan maçı PSV 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Flamingo, 33. dakikada Tillman, 83. dakikada Bakayoko ve 88. dakikada kendi kalesine Krejci kaydetti.

PSV'de 1 gol 2 asist yapan Tilmann maçta öne çıkan isim oldu.

Hollanda devi bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Girona ise 4. hafta sonunda 3. kez mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte PSV puanını 5'e çıkardı. Girona ise 3 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta PSV, 27 Kasım'da Shakhtar ile oynayacak. Girona ise aynı tarihte Sturm Graz'a konuk olacak.

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