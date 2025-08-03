PSV'nin hedefi Dennis Man

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen PSV Eindhoven, Serie A ekibi Parma'nın yıldız ismi Dennis Man için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, PSV, 26 yaşındaki Rumen kanat oyuncusunu kadrosuna katmak adına İtalyan kulübüyle resmi temaslara başladı.

PARMA SATIŞA SICAK

PSV Eindhoven'nın, Dennis Man'ı bu yaz kadrosuna katmak için teklif hazırlığında olduğu belirtilirken Parma, oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek adına satışa sıcak bakıyor.

PSV'nin daha önce Borussia Dortmund'un da ilgilendiği Man için 15-18 milyon Euro aralığında bir teklif hazırladığı belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Rumen oyuncuyla Mayıs ayında Beşiktaş da ilgilenmişti.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Parma formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Man, Serie A'da 34 maçta 4 gol atıp 5 de asist yapmıştı.

2021 yılında FCSB'den 12.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Parma'ya transfer olan oyuncunun kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.