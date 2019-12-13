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Puan farkı iyice eridi! Türkiye'yi bekleyen tehlike!

Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 11'inci sırada bulunuyor. Alınan kötü sonuçlar sonrasında 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderememe tehlikesini yaşamaya devam ediyoruz.

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Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kritik bir noktada bulunuyor. Ülke şampiyonumuzun doğrudan Devler Ligi'ne katılması için sıralamada ilk 10 içinde olmamız gerekiyor. 11'inci sıradaki ülke şampiyonunun da ön eleme oynamadan Devler Ligi'ne kalma olasılığı var. Buna göre, sıralamada ilk 10'da bulunan bir ülkenin takımı, Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırmalı... Aynı ekip, kendi ligini de Devler Ligi'ne katılma potasında bitirmeli.
 
24 MAÇTA SADECE 4 GALİBİYET
 
Grup aşamasında umduğumuzu bulamadık. Temsilcilerimiz, 24 maçta; 4 galibiyet, 16 mağlubiyet, 4 de beraberlik yaşadı...
 
Galatasaray, Avrupa macerasını Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta sadece 2 puan alarak tamamladı. Beşiktaş 3, Trabzonspor'un ise 1 puan alarak elendi. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden tek temsilcimiz Başakşehir ise, grup aşamasını 10 puan ile bitirdi.
 
Türkiye, UEFA ülke sırlamasında sezona 10'uncu sırada başladı. Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında istediği sonuçları alamayınca, 11'inci basamağa geriledik. Ülke olarak 32.800 puana sahibiz. Sezona iyi bir giriş yapan ve bizi geçen Hollanda, 9'uncu sıraya yükseldi. Portakalların 35.150 puanı var. 10'uncu basamakta ise 33.500 puanla Ukrayna bulunuyor.
 
AVUSTURYA'NIN BAŞARISI DÜŞÜNDÜRÜYOR
 
Türkiye'yi bekleyen en önemli tehlike, Avusturya takımlarının aldığı başarılı sonuçlar. 12'inci sıradaki Avusturya, puanını 32,125'e yükseltti. Türkiye, Avrupa'da yoluna tek takım olarak Başakşehir ile devam ediyor. Bizimle aynı durumda bulunan Ukrayna'yı ise Shakhtar Donetsk temsil ediyor.
 
Ülke puanı sıralamasında bir basamak altımızda bulunan Avusturya, 2 takımını Şubat ayına taşımayı başardı. Salzburg ve LASK Linz, Avrupa Ligi'nin son 32 takımı arasında yer alıyor. Bu iki ekip de tıpkı Başakşehir gibi kura çekimine seri başı olarak katılacak.  (TRT Spor)

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