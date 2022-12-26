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Spor

Puan kaybının ardından harekete geçildi! Vincent Aboubakar...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına öncelik verdi.

Fotomaç26 Aralık 2022 Pazartesi 10:47 - Güncelleme:
Puan kaybının ardından harekete geçildi! Vincent Aboubakar...
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Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, derbi maçında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Deplasmanda bordo-mavili takımın konuğu olan sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı.

Galatasaray'ın İstanbulspor'u yenmesiyle Fenerbahçe liderliği de ezeli rakibine kaptırdı.

2022 Dünya Kupası öncesi ligde Giresunspor'a da yenilen Fenerbahçe'de eleştiri dozu yükseliyor.

Sarı-lacivertliler ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Yaşanan puan kayıpları ara transferde takviye yapılma olasılığını yükseltti.

Öncelikle stopere bir oyuncu aranırken, forvete de Vincent Aboubakar'ın ismi gündemdeki yerini koruyor.

Kamerunlu yıldızın menajeriyle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirilebileceği gelen haberler arasında.

Savunmaya ise Adana Demirsporlu Samet Akaydın dışında alternatif bazı isimlerle de temaslar olduğu kulislerde konuşuluyor.

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