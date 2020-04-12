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Spor

Brescia Başkanı Massimo Cellino: ''Puan silseler de futbol oynanmasına izin vermeyeceğim!''

Brescia Kulübü Başkanı Massimo Cellino, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle İtalya Birinci Futbol Ligi'ne (Serie A) verilen aranın sona ermesi durumunda takımın oynamasına izin vermeyeceğini açıkladı. Sorumluluğu üzerine alan Cellino, 'Bunu herkes böyle bilsin' ifadelerini kullandı.

12 Nisan 2020 Pazar 20:31 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 20:31
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Brescia'nın başkanı Massimo Cellino, koronavirüs (Covid-19) sebebiyle verilen ara hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'da yer alan habere göre Cellino, "Sezon devam ederse takımın oynamasına izin vermeyeceğim. İsterlerse bizden puan düşürsünler. Tüm sorumlusu benim. Bunu herkes böyle bilsin" ifadelerini kullandı.

Brescia, Covid-19 tehdidi sebebiyle lige verilen ara öncesinde oynadığı 26 maçta topladığı 16 puanla son sırada yer alıyor.

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