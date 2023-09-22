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Spor

Puskas adayları belli oldu!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülü için adaylarını duyurdu. Puskas ödülü için 3'ü kadın 11 aday belli oldu.

AA22 Eylül 2023 Cuma 14:25 - Güncelleme:
Puskas adayları belli oldu!
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülü için adaylarını açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülü için 3'ü kadın 11 aday belli oldu.

2023 FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ve gollerin atıldığı karşılaşmalar şöyle:

Alvaro Barreal (Arjantin), Cincinnati-Pittsburgh Riverhounds (ABD Open Cup)

Linda Caicedo (Kolombiya), Almanya-Kolombiya (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)

Julio Enciso (Paraguay), Brighton-Manchester City, (İngiltere Premier Lig)

Seong-jin Kang (Güney Kore), Ürdün-Güney Kore (AFC Asya Kupası - U20)

Sam Kerr (Avustralya), Avustralya-İngiltere (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)

Brian Lozano (Uruguay), Atlas-CF America (Meksika Ligi MX)

Guilherme Madruga (Brezilya), Novorizontino-Botafogo SP (Brezilya Serie B)

Ivan Morante (İspanya), UD Ibiza-Burgos (İspanya 2. Lig)

Nuno Santos (Portekiz), Sporting-Boavista (Portekiz Primeira Lig)

Askhat Tagybergen (Kazakistan) Kazakistan-Danimarka (UEFA EURO Elemeleri)

Beatriz Zaneratto (Brezilya) Brezilya-Panama (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)

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